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«А кто за Путина пойдет голосовать?»: Сатановский рассказал чем закончатся выборы президента для кандидата № 1

Российский политолог и публицист Евгений Сатановский с октября 2023 года отсутствует на федеральном ТВ и практически прекратил вести свой некогда популярный Telegram-канал, лишь изредка выкладывая в нём свои размышления о жизни.

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