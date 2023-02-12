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Рецепт приготовления пикантного, ароматного и насыщенного супа с курицей

Рецепт приготовления пикантного, ароматного и насыщенного супа с курицей

﻿﻿Очень аппетитный, ароматный и наваристый суп с чесночными клецками на курином бульоне, который не оставит равнодушным даже самых заядлых гурманов! Для его приготовления понадобятся самые простые ингредиенты, а сам процесс не займет много времени.

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