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Бессент: рост доходности казначейских облигаций отражает глобальную переоценку стоимости капитала

Бессент: рост доходности казначейских облигаций отражает глобальную переоценку стоимости капитала

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что недавний рост доходности казначейских облигаций в значительной степени отражает глобальное удорожание заимствований.

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