Проект «Московская ходьба» открыл новые возможности для жителей Свиблова

Жители района Свиблово получили возможность присоединиться к бесплатному проекту «Московская ходьба», участники которого проследуют по пешеходным маршрутам с палками для скандинавской ходьбы и смогут узнать новое об окружающих объектах.
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