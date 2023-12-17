На «Ямальские встречи» приехали российские звезды сцены Поплавская и Варгафтик

Известная актриса Яна Поплавская призналась, что испытывает черную зависть к ямальцам. Вечер с актрисой и именитым виолончелистом Артемом Варгафтиком прошел в рамках «Ямальских встреч» в Ноябрьске, рассказал глава города Алексей Романов.