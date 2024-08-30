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ИБ-эксперт предупредил россиян о новом виде мошенничества в Telegram

ИБ-эксперт предупредил россиян о новом виде мошенничества в Telegram

ИБ-эксперт предупредил россиян о новом виде мошенничества в Telegram Ирэн ОрлонскаяВ начале июля 2024 года в мессенджере Telegram была внедрена внутренняя виртуальная валюта под названием Stars, которая вскоре стала объектом мошеннических действий в России.

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