ИБ-эксперт предупредил россиян о новом виде мошенничества в Telegram Ирэн ОрлонскаяВ начале июля 2024 года в мессенджере Telegram была внедрена внутренняя виртуальная валюта под названием Stars, которая вскоре стала объектом мошеннических действий в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии