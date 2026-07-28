В Сенате США согласовали законопроект об «адских санкциях» против России и Ирана — Bloomberg

В Сенате США согласовали законопроект об «адских санкциях» против России и Ирана, пишет Bloomberg. Сенаторы от Республиканской и Демократической партий объявили о достижении соглашения по законопроекту, предусматривающему новые санкции против России и Ирана.
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