Приставы возбудили производство о взыскании штрафа в 50 тысяч рублей с Акунина

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о принудительном взыскании с писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) штрафа в размере 30 тысяч рублей, назначенного за нарушение закона об иностранных агентах.
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