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Регионы России

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Тренер сборной Бенина раскритиковал поведение аргентинской команды в прощальном матче Месси

Тренер сборной Бенина раскритиковал поведение аргентинской команды в прощальном матче Месси

Аделакун отметил явное нежелание аргентинских футболистов общаться с бенинской командой после игры. Рукопожатия в конце матча были быстрыми и формальными, а попытки игроков Бенина приблизиться к Месси для поздравлений встречались с враждебным отношением со стороны сотрудников службы безопасности.

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