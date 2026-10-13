Тренер сборной Бенина раскритиковал поведение аргентинской команды в прощальном матче Месси

Аделакун отметил явное нежелание аргентинских футболистов общаться с бенинской командой после игры. Рукопожатия в конце матча были быстрыми и формальными, а попытки игроков Бенина приблизиться к Месси для поздравлений встречались с враждебным отношением со стороны сотрудников службы безопасности.
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