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"Столько лет молчала…". Наташа Королёва выступила в суде по делу Талькова. Русские оценили показания певицы

"Столько лет молчала…". Наташа Королёва выступила в суде по делу Талькова. Русские оценили показания певицы

"Столько лет молчала…". Наташа Королёва выступила в суде по делу Игоря Талькова, начавшемуся спустя более 30 лет после трагических событий.

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