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Исчезающие банкоматы: где теперь искать наличные и к каким лимитам придется привыкать

Исчезающие банкоматы: где теперь искать наличные и к каким лимитам придется привыкать

Снять деньги в уличном банкомате за пару минут становится все сложнее. Банки постепенно сокращают сети своих терминалов, и горожане сталкиваются с проблемой: деньги на карте есть, а снять их поблизости негде.

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