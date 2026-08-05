Исчезающие банкоматы: где теперь искать наличные и к каким лимитам придется привыкать

Снять деньги в уличном банкомате за пару минут становится все сложнее. Банки постепенно сокращают сети своих терминалов, и горожане сталкиваются с проблемой: деньги на карте есть, а снять их поблизости негде.
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