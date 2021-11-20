Протесты против локдауна и обязательной вакцинации собрали в Вене 40 тысяч человек.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Австрии противники карантинных мер устроили столкновения с полицией Полиция применила слезоточивый газ против участников акций протеста в Вене.
Протесты против локдауна и обязательной вакцинации собрали в Вене 40 тысяч человек.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Австрии противники карантинных мер устроили столкновения с полицией Полиция применила слезоточивый газ против участников акций протеста в Вене.
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