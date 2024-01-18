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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

«Волонтеры Победы» навестили ветеранов в годовщину прорыва блокады Ленинграда

«Волонтеры Победы» навестили ветеранов в годовщину прорыва блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января, ФедералПресс. Сегодня, в 81-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, «Волонтеры Победы» навестили ветеранов Великой Отечественной войны, которые участвовали в освобождении города или находились в осаде.

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