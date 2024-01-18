«Волонтеры Победы» навестили ветеранов в годовщину прорыва блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января, ФедералПресс. Сегодня, в 81-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, «Волонтеры Победы» навестили ветеранов Великой Отечественной войны, которые участвовали в освобождении города или находились в осаде.