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SPORT24.ru

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Тамбиев объяснил поражение «Адмирала» от «Трактора»: «Наложилось, это был третий подряд матч с топовыми командами»

Тамбиев объяснил поражение «Адмирала» от «Трактора»: «Наложилось, это был третий подряд матч с топовыми командами»

Леонид Тамбиев, главный тренер «Адмирала», прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» в матче КХЛ.

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