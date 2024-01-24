Транспортные полицейские Южного Урала в рамках «Елки желаний» исполнили мечту 8-летнего Дениса, который очень любит мультфильмы про полицейских

Руководители подразделений Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте – начальник полиции подполковник полиции Алексей Аристов, начальник отдела по работе с личным составом полковник полиции Оксана Вырышева при содействии председателя Совета ветеранов Рафаила Усманова и председателя Общественного совета при линейном управлении поздравили с наступившими новогодними праздниками двух братьев из Челябинска.
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