30 лет впустую: 10 звёздных пар, которые расстались спустя полжизни вместе

Расставаться всегда трудно, особенно если люди провели рядом добрую половину своей жизни. Что же могло их развести? Если пара живет вместе 15, 20, 30 лет, то принято считать, что партнеры никуда друг от друга не денутся.
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