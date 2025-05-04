Эксперт рассказала, какое масло может помочь в профилактике ОРВИ

В период роста заболеваемости ОРВИ специалисты советуют добавлять в рацион масло чёрного тмина для укрепления иммунитета, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии