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Нижегородская правда

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Свыше 350 тысяч школьников приступили к учебе в Нижегородской области

Сегодня, 1 сентября, за парты в школах Нижегородской области сядут более 350 тысяч учеников. Около 30 тысяч из них — первоклассники.

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