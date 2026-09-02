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Газета.ру

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Британец сбросил 40 кг, чтобы стать донором для своего 6-летнего сына

Британец сбросил 40 кг, чтобы стать донором для своего 6-летнего сына

Житель Великобритании Гэри Джексон похудел на 40 килограммов, чтобы стать донором для своего шестилетнего сына Гарри и участвовать в крайне редкой двойной трансплантации, пишет LADBible.

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