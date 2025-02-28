Сколько заплатили футболистам ЦСКА за легендарную победу над «Барселоной». Начальство их обмануло

Обидно!В ноябре 1992 года ЦСКА добился одной из самых выдающихся побед в своей истории. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов московский клуб грохнул «Барселону» на «Камп Ноу» (3:2) и прошел дальше! Голами тогда отличились Бушманов, Машкарин и Карсаков.