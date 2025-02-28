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Сколько заплатили футболистам ЦСКА за легендарную победу над «Барселоной». Начальство их обмануло

Сколько заплатили футболистам ЦСКА за легендарную победу над «Барселоной». Начальство их обмануло

Обидно!В ноябре 1992 года ЦСКА добился одной из самых выдающихся побед в своей истории. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов московский клуб грохнул «Барселону» на «Камп Ноу» (3:2) и прошел дальше! Голами тогда отличились Бушманов, Машкарин и Карсаков.

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