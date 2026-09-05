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ТАСС

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В МВД РФ заявили, что нельзя оставлять паспорт в залог аренды

В МВД РФ заявили, что нельзя оставлять паспорт в залог аренды

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Паспорт гражданина России нельзя оставлять в залог аренды; основной документ россиянина может быть изъят только в конкретных случаях, в том числе при вынесении обвинительного приговора суда.

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