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Володин: мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась

Володин: мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась

Мобилизация украинцев, спрятавшихся от призыва в армию на территории Европейского союза, сорвалась. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

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