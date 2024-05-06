Володин: мобилизация спрятавшихся в странах Евросоюза украинцев сорвалась

Мобилизация украинцев, спрятавшихся от призыва в армию на территории Европейского союза, сорвалась. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин.
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