В Нижнетагильский пруд выпустили 16 тысяч мальков травоядного гиганта

ЕВРАЗ НТМК выпустил в Нижнетагильский пруд более 16 тысяч мальков сазана. В церемонии приняли участие экологи компании, заместитель главы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, специалисты «Главрыбвода» и уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океаногр.