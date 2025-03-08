Губернатор Травников поздравил новосибирских женщин с 8 Марта

«Дорогие женщины! От себя лично, от всех моих коллег по правительству, от всех суровых новосибирских мужчин поздравляю вас с замечательным весенним праздником – с днём 8 марта, с Международным женским днём! Благодаря вам существует этот день – одновременно женский праздник и праздник для всех мужчин, дающий нам возможность проявить рыцарство и джентльменство.