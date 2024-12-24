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Кучеров повторил рекорд «Тампы» по скорости достижения 50 очков, установленный им же

Кучеров повторил рекорд «Тампы» по скорости достижения 50 очков, установленный им же

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:3, идет второй период).

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