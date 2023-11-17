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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В ХМАО ввели скоростные ограничения на дорогах из-за снегопада

На дорогах ХМАО ограничили движение из-за сильной метели. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что из-за плохой видимости по трассам из Нижневартовска в Радужный и из Радужного в Новоаганск рекомендуется ехать со скоростью не более 70 километров в час.

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