В ХМАО ввели скоростные ограничения на дорогах из-за снегопада

На дорогах ХМАО ограничили движение из-за сильной метели. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что из-за плохой видимости по трассам из Нижневартовска в Радужный и из Радужного в Новоаганск рекомендуется ехать со скоростью не более 70 километров в час.