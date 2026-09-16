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Аргументы и Факты

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Врач Симаков перечислил тревожные признаки расстройства пищевого поведения

Врач Симаков перечислил тревожные признаки расстройства пищевого поведения

Расстройство пищевого поведения проявляется через навязчивый контроль за рационом, скрытые переживания из-за еды и беспричинную потерю веса.

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