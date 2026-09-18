Экономист заявила, что введение единой минимальной пенсии в России маловероятно

Из‑за разницы в социально‑экономических и климатических условиях размер выплат продолжит зависеть от региона Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук, эксперт президентской платформы "Россия — страна возможностей" Наталья Орлова в комментарии ТАСС выразила сомнение в возможности введения единой минимальной страховой пенсии по старости для всей страны.