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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О’Нил: «Я самый доминирующий игрок в истории»

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил в интервью Relevo заявил, что доминировал бы на паркете даже в эпоху 3-очкового баскетбола.

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