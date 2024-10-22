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Ползучая колонизация: долгосрочная программа Ми-6 по развалу России

Ползучая колонизация: долгосрочная программа Ми-6 по развалу России Средневековье XХІ векаОтличительной особенностью последнего десятилетия стало стремительное насыщение России мигрантами из стран Средней Азии.

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Комментарии
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W
Walery
Они с головой погрузились в религию... там ими управляют лица стремящиеся к возрождению империи Пантюркизма - полуфеодального рабовладельческого образования типа Туран.
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18 час.
Александр Пятнистый
Ну так я не вижу проблем. Для начала выслать всех, получивших гражданство (есс-но, лишив его) после 2014 года. Повод к высылке- не работа там, где нужно России, в т.ч. в УК разного пошиба, торговля на рынке и прочее. Безвиз закрыть. Файзулло, Хуснулло, Титулло, Затулло и  всех остальных предупредить, что они несут персональную ответственность за каждого мигранта и его поведение. ФМС и паспортно-визовую службу- реформировать, разогнав нынешних и набрав туда молодых работников. Диаспоры=ОПГ объявить вне закона, предупредив об этом их. Если особо активных=агрессивных мигрантов русские помнут-пришибут- списывать на несчастный случай- украинский дрон, пьяный кирпич, далее по списку. После 5-10 &quot;несчастных случаев&quot; чурки присмиреют.
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17 час.

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