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Путин заявил о попытках помешать переходу к справедливому мироустройству

Путин заявил о попытках помешать переходу к справедливому мироустройству

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев Переход к новому многополярному миропорядку тормозят силы, которые привыкли "доминировать над всем и вся", заявил президент РФ Владмири Путин по время выступления на саммите БРИКС в формате "БРИКС Плюс" /"аутрич".

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