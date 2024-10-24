Путин заявил о попытках помешать переходу к справедливому мироустройству

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев Переход к новому многополярному миропорядку тормозят силы, которые привыкли "доминировать над всем и вся", заявил президент РФ Владмири Путин по время выступления на саммите БРИКС в формате "БРИКС Плюс" /"аутрич".