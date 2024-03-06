Нужны ли школьникам публичные уроки целомудрия?

"а не получать шишки опытным методом", - смешно, ей богу! Кого когда останавливало: "Не ходи на реку, лёд ещё тонкий! Саню вчерась похоронили - провалился под лёд и утоп, царствие ему небесное", ведь каждый думает, что ТАКОГО СО МНОЙ НЕ ПРОИЗОЙДЁТ! У каждого свои собственные грабли, опытные методы и шишки.

Юрий

ХЕ,ХЕ,..... дойдя до выпускного класса многие школьники уже давно НЕ девственники, поэтому сексуальную грамотность нужно воспитывать с детства и начинать с семьи, что бы меньше возникало вопросов и не познавали самостоятельно делая массу ошибок , т.к на некоторых может действовать психологически и на долго будет отвращение к сексу, а не получение удовольствия. Отсюда плохие жены и мужья в интимной жизни.