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Всё о разводах

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  • Юрий
    ХЕ,ХЕ,..... дойдя до выпускного класса многие школьники уже давно НЕ девственники, поэтому сексуальную грамотность ну...Нужны ли школьник...
  • ДжиЮГа Грэй
    "а не получать шишки опытным методом", - смешно, ей богу! Кого когда останавливало: "Не ходи на реку, лёд ещё тонкий!...Нужны ли школьник...
  • radiofree RF
    🤔Нужны ли школьник...

Нужны ли школьникам публичные уроки целомудрия?

Нужны ли школьникам публичные уроки целомудрия?

Это не шутка, а серьезная тема для обсуждения. «В школах России необходимо разработать и внедрить междисциплинарную программу по воспитанию целомудрия до вступления в брак» - заявил протоиерей Игорь Аксенов.

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Комментарии
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radiofree RF
🤔
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11 час.
ДжиЮГа Грэй
&quot;а не получать шишки опытным методом&quot;, - смешно, ей богу! Кого когда останавливало: &quot;Не ходи на реку, лёд ещё тонкий! Саню вчерась похоронили - провалился под лёд и утоп, царствие ему небесное&quot;, ведь каждый думает, что  ТАКОГО  СО МНОЙ  НЕ  ПРОИЗОЙДЁТ! У каждого свои собственные грабли, опытные методы и шишки.
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8 час.
Юрий
ХЕ,ХЕ,..... дойдя до выпускного класса многие школьники уже давно НЕ девственники, поэтому сексуальную грамотность нужно воспитывать с детства и начинать с семьи, что бы меньше возникало вопросов и не познавали самостоятельно делая массу ошибок , т.к на некоторых может действовать психологически и на долго будет отвращение к сексу, а не  получение удовольствия. Отсюда плохие жены и мужья в интимной жизни.
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8 час.

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