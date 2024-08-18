Бывшие бойцы ВСУ заявили о готовности помочь ВС России в Курской области

КУРСК, 18 августа, ФедералПресс. Экс-бойцы вооруженных сил Украины из добровольческого отряда имени Максима Кривоноса заявили, что готовы выдвинуться в Курскую область, чтобы оказать поддержку российским военным в противостоянии ВСУ.
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