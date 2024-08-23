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В Смоленске археологи рассказали о мече викингов из Гнездова

В Смоленске археологи рассказали о мече викингов из Гнездова

Полевой сезон этого года окончен Полевой археологический сезон в Гнездове подошел к концу. Эксперты музея-заповедника вернулись с раскопок и продолжили рассказывать про удивительные находки, обнаруженные ранее.

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