В Смоленске археологи рассказали о мече викингов из Гнездова

Полевой сезон этого года окончен Полевой археологический сезон в Гнездове подошел к концу. Эксперты музея-заповедника вернулись с раскопок и продолжили рассказывать про удивительные находки, обнаруженные ранее.
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