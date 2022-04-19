Правда.ру
Минобороны предложило нацбатам и наёмникам в Мариуполе сложить оружие

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев призвали бойцов националистических батальонов и иностранных наёмников, засевших на заводе "Азовсталь", с 12:00 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия, сложить оружие и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни.

Комментарии
SK
Shavkat Kuvatov
Они никогда не сдадутся. А потому - только секир башка им!
