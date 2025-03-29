ЕС рассматривает уступки Трампу 

Европейский союз определяет уступки, на которые он готов пойти администрации Дональда Трампа, чтобы обеспечить частичную отмену тарифов, которые уже начали наносить удар по экспорту стран ЕС, и которые должны еще больше возрасти после 2 апреля.
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