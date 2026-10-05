Мостовой рассказал, как избежал службы в армии благодаря «Спартаку»

Александр Мостовой, экс-футболист «Спартака», рассказал, как ему удалось избежать службы в армии благодаря поддержке клуба в Тарасовке.
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