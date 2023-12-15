ВТ

Василий Топчий

Несколько дивизий северокорейских добровольцев сыграли бы значимую роль на фронте. Возможно, российское руководство опасается, что в этом случае на Украине окажутся и добровольцы в лице регулярных польских бригад? Так польские военнослужащие уже давно воюют за украину.