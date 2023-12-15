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Непал, КНДР, Египет, Сирия — кто еще готов воевать за Россию?

Непал, КНДР, Египет, Сирия — кто еще готов воевать за Россию?

В рядах российской армии на Украине все чаще можно встретить граждан экзотических стран Дмитрий Родионов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Материал комментируют: Александр Аверин Александр Дмитриевский Михаил Игнатов На прошлой неделе полиция Непала задержала подозреваемых в отправке жителей страны в Россию для службы в армии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на начальника полиции округа Катманду Бхупендра Хатри.

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Комментарии
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radiofree RF
Живой пример Испания,там были интернациональные батальоны.
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12 час.
ВТ
Василий Топчий
Несколько дивизий северокорейских добровольцев сыграли бы значимую роль на фронте. Возможно, российское руководство опасается, что в этом случае на Украине окажутся и добровольцы в лице регулярных польских бригад? Так польские военнослужащие уже давно воюют за украину.
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11 час.
Владимир Соловьев
ВСЕМ, КТО ВОЮЕТ ЗА РОССИЮ, ИМ И НАДО ДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ, А НЕ ЭТИМ ПРИСПОСОБЛЕНЦАМ С ГОР!
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11 час.

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