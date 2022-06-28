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«Часто говорят, что не хватает микросхем, но больше всего не хватает инженеров». Крупнейшие японские производители микросхем столкнулись с нехваткой специалистов

«Часто говорят, что не хватает микросхем, но больше всего не хватает инженеров». Крупнейшие японские производители микросхем столкнулись с нехваткой специалистов

Крупнейшие японские производители полупроводников, от Toshiba до Sony, предупреждают, что попыткам правительства оживить отечественную индустрию микросхем угрожает нехватка инженеров.

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