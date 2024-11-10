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Адлер Сегодня

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📢 Внимание, жители Красной Поляны

📢 Внимание, жители Красной Поляны! Специалисты МУП г. Сочи "Водоканал" проводят работы по устранению аварийной ситуации на водопроводной линии диаметром 150 мм в районе Горки-город.

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