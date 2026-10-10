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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф о борьбе Хэмилтона и Росберга: «Сейчас сделал бы какие-то вещи иначе. Моя вина»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф сообщил, что допускал ошибки во время борьбы Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга за титулы в 2014-2016 годах.

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