Мужской ретрит без женщин на Бали набрал стремительную популярность

Закрытый клуб без женщин и соблазнов привлекает адептов осознанного развития.На индонезийском острове Бали стремительно набирает популярность элитарное мужское пространство Bali Time Chamber, доступ в которое категорически воспрещён для представительниц прекрасного пола.
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