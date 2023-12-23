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Reuters: 10 самолетов КНР пересекли линию Тайваньского пролива

Reuters: 10 самолетов КНР пересекли линию Тайваньского пролива

Министерство обороны Тайваня заявило, что в субботу обнаружило 10 китайских военных самолетов, пролетавших вблизи острова, а также китайские военные корабли.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
&quot;сенатор Грэм пригрозил Китаю &quot;адскими санкциями&quot;. Санкции против России, санкции против Китая, санкции, санкции... А если Россия и Китай наложат санкции на США по всем торгово-экономическим вопросам да ещё и пикеты вокруг побережья выставят, как будут выглядеть штаты? Ведь в говно изойдут!
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