Reuters: 10 самолетов КНР пересекли линию Тайваньского пролива

СК

Сергей Кочегаров

"сенатор Грэм пригрозил Китаю "адскими санкциями". Санкции против России, санкции против Китая, санкции, санкции... А если Россия и Китай наложат санкции на США по всем торгово-экономическим вопросам да ещё и пикеты вокруг побережья выставят, как будут выглядеть штаты? Ведь в говно изойдут!