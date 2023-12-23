Министерство обороны Тайваня заявило, что в субботу обнаружило 10 китайских военных самолетов, пролетавших вблизи острова, а также китайские военные корабли.
Reuters: 10 самолетов КНР пересекли линию Тайваньского пролива
Комментарии
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СК
Сергей Кочегаров
"сенатор Грэм пригрозил Китаю "адскими санкциями". Санкции против России, санкции против Китая, санкции, санкции... А если Россия и Китай наложат санкции на США по всем торгово-экономическим вопросам да ещё и пикеты вокруг побережья выставят, как будут выглядеть штаты? Ведь в говно изойдут!
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