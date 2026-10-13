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ИА Регнум

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Песков признался, что мечтает о победе дочери-фигуристки на Олимпиаде

Песков признался, что мечтает о победе дочери-фигуристки на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что его 12-летняя дочь Надежда, занимающаяся фигурным катанием, в перспективе сможет завоевать золотую медаль на Олимпийских играх.

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