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Парламентская газета

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  • Людмила Абрамова
    гнать всех из России, неизвестно скольких еще черножопых подготовили к другим действиям против России,они за деньги н...Шеремет предложил...

Шеремет предложил запретить въезд мигрантов в Россию на время СВО

Шеремет предложил запретить въезд мигрантов в Россию на время СВО

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции, пишет РИА Новости.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
гнать всех из России, неизвестно скольких еще черножопых подготовили к другим действиям против России,они за деньги на все готовы..не фиг ждать, выгонять на хрен
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11 час.
Leonid PlиGin
22 марта - день когда случилась трагедия - главный праздник у таджиков -  Наурыз, или Новый год. Они теперь долго будут праздновать свой &quot;фейерверк&quot;, устроенный в Кактус-холле.
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Зачем вообще нам мигранты? Можно приглашать квалифицированных специалистов из Кореи
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4 час.

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