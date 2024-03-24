Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции, пишет РИА Новости.
Шеремет предложил запретить въезд мигрантов в Россию на время СВО
Комментарии
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Людмила Абрамова
гнать всех из России, неизвестно скольких еще черножопых подготовили к другим действиям против России,они за деньги на все готовы..не фиг ждать, выгонять на хрен
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11 час.
Leonid PlиGin
22 марта - день когда случилась трагедия - главный праздник у таджиков - Наурыз, или Новый год. Они теперь долго будут праздновать свой "фейерверк", устроенный в Кактус-холле.
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9 час.
Неизвестно Неизвестно
Зачем вообще нам мигранты? Можно приглашать квалифицированных специалистов из Кореи
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4 час.
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