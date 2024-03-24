Шеремет предложил запретить въезд мигрантов в Россию на время СВО

Людмила Абрамова гнать всех из России, неизвестно скольких еще черножопых подготовили к другим действиям против России,они за деньги на все готовы..не фиг ждать, выгонять на хрен

Leonid PlиGin 22 марта - день когда случилась трагедия - главный праздник у таджиков - Наурыз, или Новый год. Они теперь долго будут праздновать свой "фейерверк", устроенный в Кактус-холле.