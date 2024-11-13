В Раде считают, что США «кинули» Украину

США не выполнили обещания по поставкам военной помощи Украине, оставив ВСУ наполовину безоружными, заявил депутат Рады Максим Бужанский.
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