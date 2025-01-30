🔨 Крымчанка может оказаться в тюрьме за покупку алкоголя картой бывшего После разрыва с 41-летним севастопольцем 40-летняя женщина съехала из его квартиры, забрав с собой его банковскую карту.
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🔨 Крымчанка может оказаться в тюрьме за покупку алкоголя картой бывшего После разрыва с 41-летним севастопольцем 40-летняя женщина съехала из его квартиры, забрав с собой его банковскую карту.