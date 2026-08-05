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Литература: Кем был Федор Крюков и действительно Шолохов украл у него роман «Тихий Дон»

Литература: Кем был Федор Крюков и действительно Шолохов украл у него роман «Тихий Дон»

Роман «Тихий Дон», считающийся одним из самых значительных произведений русской литературы и внесший большой вклад в творческое наследие Михаила Шолохова, принесшее ему Нобелевскую премию в 1965 году, стал источником многолетних споров и обвинений автора в плагиате.

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