Литература: Кем был Федор Крюков и действительно Шолохов украл у него роман «Тихий Дон»

Роман «Тихий Дон», считающийся одним из самых значительных произведений русской литературы и внесший большой вклад в творческое наследие Михаила Шолохова, принесшее ему Нобелевскую премию в 1965 году, стал источником многолетних споров и обвинений автора в плагиате.