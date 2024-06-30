Популярный японский кроссовер рекордно подешевел в России

В России вновь доступен стильный кроссовер , но теперь по гораздо более привлекательной цене. Недавняя поставка новых партий автомобилей 2023 года выпуска позволила московскому дилеру предложить их по цене от 3,58 млн рублей.
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