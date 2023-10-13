Астраханские депутаты выдвинули более 10 инициатив на Конференции ЮРПА

В Астрахани завершилась XXXIX Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, где было рассмотрено более 50 инициатив к органам государственной власти страны, 12 из них были предложены астраханскими парламентариями.
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